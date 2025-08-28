İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Altılı Masa’nın Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi yönündeki eğilimin ardından masadan ayrılmıştı...

AKŞENER–YAVAŞ–İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Krizin hemen sonrasında, seçimlere kısa bir süre kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener’i ziyaret etmişti.

Gazeteci Sinan Burhan ise tv100’de katıldığı canlı yayında o döneme ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

YAVAŞ’A ADAYLIK TEKLİFİ

Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak, anketlerde önde görünen Mansur Yavaş’a “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısı yaptı.

Burhan, görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı:

-Pazar gecesi, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından bir gün önce, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Sayın Meral Akşener'le geç saatlerde evinde bir görüşme yapıyor.

-Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey'in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey'e 'Cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısında bulunuyor.

“İYİ PARTİ’Yİ SANA BIRAKIRIM”

Yavaş’ın çekingen tutumu üzerine Akşener, seçimi kaybetmesi halinde İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı Yavaş’a bırakacağını da önerdi.

Burhan, şu ifadeleri kullandı:

-Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine 'Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol.

-Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı sana bırakırım' diyor. Akşener, Yavaş'a böyle bir teklifte bulunuyor.