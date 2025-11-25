Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte “Bay Kemal” diye hitap ettiği, “Bay Bay Kemal, SSK’yı batırdı kendi partisini de batıracak” dediği eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verip “Sayın Kılıçdaroğlu” diye hitap etti. Erdoğan, G20 Zirvesi dönüşünde uçakta konuştuğu sırada, “Sayın Kılıçdaroğlu” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de geçmişte asılmasını isteyip ip attığı teröristbaşı Öcalan için şimdi “Kurucu önder” diyor. Meclis’e davet edip İmralı’ya gidebileceğini söylüyor. Bahçeli’nin bu tavrı sosyal medyada “Yıl 1999: Öcalan asılsın, Yıl 2025: Öcalan nasılsın” denilerek mizahi bir dille eleştirildi. Bahçeli daha önce “Kılıçdaroğlu iktidara gelirse terörist Demirtaş’ı serbest bırakacak” derken bu kez tahliyesi için “Hayırlı olur’’ dedi.

APO DA DÖNDÜ

Öcalan da MHP ile ilgili tavrından döndü. 2013’te o dönem BDP’li olan Milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan İmralı’ya gitmiş ve görüşme sonrası tutanaklar yayınlanmıştı.

Öcalan o görüşmede “CHP ve MHP ulusalcılığı, Hitler milliyetçiliğinin aynısıdır. Zaten kuruluş tarihi de aynıdır. Anayasanın önüne bunlar dikilecek’’ iddiasında bulunmuştu. Öcalan şimdi İmralı’ya gelecek olan MHP temsilcisi Feti Yıldız ile görüşecek.