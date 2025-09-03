CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından başlaya piyasa hareketliliği bugün de devam ediyor. Borsa İstanbul'da endekslerde sert düşüşler yaşanırken yatırımcılar güvenli liman altın yöneldi. Yurt içinde gram altı bir kez daha rekor kırdı. Serbest piyasada 4 bin 694 lira ile rekor kıran, gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 722 liradan işlem görüyor.

Dün gece seansında ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda yarın Yüksek Mahkeme'ye başvurmayı düşündüklerini söyleyerek, mahkemeden hızlandırılmış bir karar talep edeceklerini belirtti.Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Ons altın dün gece seansında 3 bin 548 dolara yükselerek tarihi zirvesini Gördü. Bugün öğlen seansında 14.27'de ise 3 bin 544 dolarda bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.