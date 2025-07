Siyaset sahnesinde konuşmalar, mitingler ve vaatler kadar giyim tercihleri de mesaj taşır özellikle takım elbise ve kravat renkleri, bir siyasetçinin topluma hangi duyguyu vermek istediğine dair gizli ama güçlü birer araç haline gelir.

Görünenin ardında bilinçli tercihler vardır. Renkler yalnızca estetik değil, stratejik de konuşur. Peki hangi renk ne anlama geliyor? Ne zaman hangi tonu kullanıyorlar? İşte Türkiye siyasetinden dikkat çeken örneklerle takım elbise renklerinin şifreleri...

LACİVERT: GÜVEN, OTORİTE, DEVLET CİDDİYETİ

Siyasette belki de en sık tercih edilen renk lacivert çünkü lacivert güven, ciddiyet ve otorite mesajı verir. Özellikle seçim dönemlerinde sıkça tercih edilir.

Özgür Özel, özellikle grup toplantılarında ve yüksek profilli basın açıklamalarında lacivert takım elbise ile klasik “devlet ciddiyeti” imajını sürdürür. Kemal Kılıçdaroğlu da mitinglerde genellikle lacivert takım elbise ile kamuoyunun karşısına çıkardı. Bu tercih, "devlet tecrübesi olan güvenilir lider" imajını güçlendirmek için kullanılır. Devlet Bahçeli de kritik açıklamalar yapacağı zaman genellikle lacivert ya da koyu mavi tonları tercih eder.

SİYAH: GÜÇ, DİSİPLİN VE KRİZ YÖNETİMİ

Siyah, siyasette sertlik, disiplin ve ağırlık demektir. Aynı zamanda resmi törenlerin, kriz anlarının ve yas dönemlerinin vazgeçilmez rengidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusal yas dönemlerinde veya diplomatik görüşmelerde siyah takımı sıklıkla tercih eder. Meral Akşener, kamuoyuna net ve sert mesajlar vereceği basın toplantılarında çoğunlukla siyah veya koyu gri tonlarda giyinir.

GRİ: TARAFSIZLIK VE TEKNİK DENGE

Gri renk, dikkat çekmeden mesaj vermenin yoludur. Tarafsızlık, uzlaşma ve teknik ciddiyet anlamı taşır. Ekonomi, hukuk ve dış politika gibi uzmanlık alanlarında söz alan siyasetçiler tarafından sık kullanılır.

Ali Babacan, ekonomi konuşmalarında çoğunlukla gri tonlu takımlar tercih eder. Ahmet Davutoğlu da dış politika odaklı konuşmalarında griyi sıkça kullanır.

TOPRAK TONLARI: HALKLA YAKINLIK VE SAMİMİYET

Kahverengi, bej ve diğer toprak tonları siyasette samimiyet, doğallık ve halkla bütünleşme mesajı verir. Gösterişten uzak ve içten bir imaj oluşturur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda gerçekleştirdiği ziyaretlerde uzun süredir giymediği toprak tonlarında bir takım elbiseyle kameraların karşısına çıktı. Bu tercih, uzmanlara göre, "yerli, mütevazı, sade lider" imajının bilinçli bir yansıması.

RENKLER SADECE ESTETİK DEĞİL, STRATEJİ

Siyasette kullanılan renkler sadece bir moda tercihi değil, mesaj içerikli stratejik birer seçimdir. Her renk, her ortam ve her zamanlama farklı bir anlam taşır. Bazen bir liderin ne söylediğinden çok, ne giydiği konuşulur ve çoğu zaman bu detaylar, halkın bilinçaltına çok daha etkili işler.