Aralarında eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, siyasetçiler ve Türkan Şoray ile Ferdi Tayfur gibi ünlülerin ziyaret ettiği “Bülbül Hoca” lakaplı Mustafa Sakarya’nın yaşadığı Aydın Söke’deki Bağarası mahallesi adeta üfürükçü hocaların merkezine dönüştü
Bağarası’nın bu alandaki ünü, 2016 yılında hayatını kaybeden "Bülbül Hoca" lakaplı Mustafa Sakarya’ya dayanıyor. Ziyaretçi listesinde eski Cumhurbaşkanları Kenan Evren ve Turgut Özal, eski Başbakan Tansu Çiller, sanatçılar Türkan Şoray ve Ferdi Tayfur'un da olduğu biliniyor. Sakarya’nın ölümünden sonra bayrağı devralan oğlu Ziya Sakarya’nın da pandemi döneminde hayatını kaybetmesiyle, "ticarethane" damat Ali Deniz’e miras kaldı.
SEANSLAR 2 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR
Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, mağdurların anlatımlarına göre, bu faaliyetler modern bir işletme disipliniyle yürütülüyor. Ali Deniz’e ulaşmak isteyenler önce sekreteriyle WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor. Gelenler mahalledeki çay ocağına isimlerini yazdırıp sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Seans başına 600 TL ile 2 bin TL arasında ücret alınıyor. Sadece Ramazan ayında bile öğle saatlerinden iftara kadar aralıksız "bakım" yapılıyor.
VERGİ LEVHALI GAYRİMENKUL ZENGİNLERİ
Umut tacirliğinin en dikkat çeken boyutu ise "yasal" kılıfı. Üfürükçülerin vergi levhası çıkartarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten mahalle sakinleri, bu yolla elde edilen paraların Kuşadası gibi turistik bölgelerde onlarca ev ve dükkana dönüştüğünü ifade ediyor.
KOPYALAMA KAĞIDI İLE "BÜYÜ"
Damat Ali Deniz’in yöntemlerine dair tanıklıklar ise sömürünün boyutunu gözler önüne serdi. Beyaz bir kağıt üzerinde "büyü yapan kişinin suretini" gösterdiğini iddia eden Deniz’in, aslında basit kopyalama kağıtları ve illüzyon teknikleri kullandığı, herkese aynı şablonları gösterdiği öne sürüldü