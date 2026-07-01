CHP lideri Özgür Özel, Meclis grup toplantısında önemli mesajlar verdi:

“Partimize yönelik saldırının, işgalin ardından Ankara’da oturmadık. Partimize yönelik saldırıların sonucunda alınan butlan kararı sonrası milletimizle buluştuk. Köy köy, belde belde, şehir şehir gidiyoruz ve milletimizle kucaklaşıyoruz. Cadde cadde, sokak sokak, meydan meydan mücadelemizi büyütüyoruz. Yeni siyaseti, temiz siyaseti, cesur siyaseti, teslim olmayan, başkasının planına göre değil milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletimizle birlikte ilmek ilmek örüyoruz.

SANDALYEDE BANKTA

Belki makamlar yok, binalar yok, şatafatlı sahneler yok, hiç olmadı ve hiç kullanmadık. Ama bazen bir kamyon kasasının arkasında, bazen bir traktör römorkunun arkasında, bir kahve sandalyesinin üstünde ya da bir bankın üzerindeyiz. Ama milletin gönlündeyiz.

YENİ PARTİ MESAJI

Partimizi geri almak için fiziken, siyaseten, hukuken mücadele ediyoruz. Asla yorulmayacağız. Vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmez ise bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Milletle birlikte yürüyeceğiz. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Pusulamız millet, rotamız iktidardır.

İKTİDAR DEĞİŞECEK

Hep birlikte gideceğimiz bu yolda eninde sonunda iktidarı değiştireceğiz. Biz AKP’yi ilk kez yenilgi ile tanıştıran kadrolarız. Ben Erdoğan ile genel başkan olarak bir kez yarıştım ve yendim . İktidar değişimi artık Türkiye’de bir takvim meselesidir. Bu ülkede hakkı yenilenler iktidarı yürüyor ve maruz kaldığımız saldırı tam da buna yöneliktir. Yürüyüşümüzü durdurmak istiyorlar. Biz durursak ‘Mutlak sultan’ olacak.

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

AKP ve Erdoğan’ın bütün hesabı CHP’yi karpuz gibi yarı yarıya bölmek ama karpuzun sapını bile alamadılar. Millet sapını gösterdi... Yüzde 99’a yüzde 1 oldu. O yüzde 1 karpuzun sapıdır. Erdoğan da suçluluk psikolojisinin altında inkara geçti.”

‘Erdoğan’ın 30 yıllık iktidarını sonlandıracağız’

Özel, “Kendi insanından korkan bir rejimin; düşünceye, fikre, espriye, şakaya tahammül edemeyen aciz bir haldeki bir rejimin tükeniş dönemini hep beraber yaşıyoruz. Bu özgüvensizliktir. Bugün yaşanan, öyle güçlü lider falan değildir. Güçlü liderin karikatürden dizi titremez” dedi.

Güçlü liderin şakadan, espriden, fıkradan ödünün kopmaması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu: “Bunun için buradan söz veriyorum. Hani diyor ya, ‘30 yıllık yolculuğum var benim Erdoğan’la’ diyor. Ben Deniz Göktaş’ın Erdoğan’la olan 30 yıllık yolculuğunu hep birlikte sonlandıracağımıza Deniz kardeşime söz veriyorum.”