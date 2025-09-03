ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD’den cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalar üzerinde çok etkili olacağını söyledi.

Eryılmaz, “Bu cuma Amerika’dan tarım dışı istihdam geliyor, saat 15.30’da Türkiye saatiyle. Çok önemli. Öyle önemli ki ABD endekslerine çok sert satış getirebilir. İstihdam beklentinin çok altında, işsizlik beklentinin çok üstünde gelirse ABD’de resesyon kaygılarıyla endekslerde sert satış ve düzeltme görebiliriz” diyerek yatırımcıları uyardı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE OLASI HAREKETLER

Altın ve gümüş piyasalarına dair değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, “Eğer veri kötü gelirse altın daha da yükselir, gümüş de toparlar ama altın kadar güçlü olmaz. Çünkü gümüş endüstriyel bir hammadde. Altın hem resesyon hem belirsizlikten güç alıyor, faiz indirimlerinden de destek buluyor. Gümüşte ise güvenli liman özelliği olmadığı için yükseliş sınırlı kalabilir” dedi.

Fed’in faiz beklentilerine de değinen Eryılmaz, “Piyasa şu an iki faiz indirimi bekliyor; biri Eylül, biri Aralık, toplam 50 baz puan. Veri çok zayıf gelirse bu beklenti Eylül’de 50 baz puana çıkar ve hatta 75 ya da 100 baz puana kadar gidebilir. Tersi durumda, güçlü bir veri altın ve gümüşte satış baskısı yaratır” diye konuştu.

CHP KURULTAYI BORSADA SATIŞ BASKISI YARATTI

Türkiye piyasalarında dün yaşanan olağanüstü gelişmeleri de değerlendiren Eryılmaz, "Satışın temelinde CHP kurultay kararının yarattığı belirsizlik var. Açığa satışta getirilen yukarı adım kuralı satışların hızını sınırladı. Bank of America’nın alımları da etkili oldu ama yatırımcı güveni zaten zayıftı, bu gelişmeyle daha da azaldı. 15 Eylül öncesinde büyük pozisyon almak riskli” dedi.

OVP HEDEFLERİ PİYASALAR İÇİN KRİTİK

OVP ve Merkez Bankası ilişkisine dikkat çeken Eryılmaz, “Orta Vadeli Program piyasalar için yol gösterici ama bazı öngörüler fazla iyimser. Bütçe açığı, ortalama kur ve enflasyon tahminleri yatırımcı açısından kritik olacak. Merkez Bankası ile hükümetin beklentileri arasında uyumsuzluk olursa, bu faiz indirimleri konusunda güveni zedeler” ifadelerini kullandı.

TEMKİNLİ OLMAK GEREKİYOR

Önümüzdeki günlerde piyasaların hareketli olacağını vurgulayan Eryılmaz, “Altın almak isteyenler için cuma günü ekrana bakmak çok önemli. Türkiye’de ise siyasi belirsizlikler ve OVP süreci piyasada yönü belirleyecek. Yatırımcıların temkinli olması gereken bir döneme giriyoruz” diyerek uyarıda bulundu.