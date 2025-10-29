İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni sürecin başlamasının üzerinden 1 yıl geçti.

Meclis'te konuya ilişkin komisyon kurulurken teröristbaşı Öcalan'ın çağrısıyla PKK silah bırakıp Türkiye'den çekildiğini açıkladı. Ayrıca son dönemde İmralı'ya ziyaretlerde de artış yaşandı.

Süreç devam ederken; CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar başlatıldı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından DEM seçmeninin politik tercihlerinde değişim olup olmadığı da merak konusu oldu.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık tarafından 16-19 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2004 katılımcı ile yaptığı araştırmada DEM Partili seçmen hangi ittifaka ve gruba yakın olduğunu açıkladı.

MUHALEFET CUMHUR, CUMHUR MUHALEFET DEDİ

"Sizce DEM Parti kime yakın?" sorusuna hangi partinin ne yanıt verdiği ortaya çıktı.

Nisan-Haziran ve Ekim aylarında yapılan ölçümlerde DEM Partinin Cumhur İttifakına daha yakın olduğunu düşünenlerin oranı düzenli bir şekilde artış gösterirken paralel olarak 'muhalefete yakındır' diyenlerin oranı da düştü.

AKP seçmeninin yüzde 60,2'si DEM'in muhalefete yakın olduğunu düşünüyor.

CHP seçmeninin yüzde 70,4'ü DEM'in Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu düşünüyor.

MHP seçmeninin yüzde 76,3'ü DEM'in muhalefete yakın olduğunu belirtiyor.

İYİ Parti seçmenin de yüzde 87'si DEM'in Cumhur'a yakın olduğunu belirtiyor.

DEM SEÇMENİ NE DİYOR?

DEM'li seçmenlerin yüzde 65,4'ü partilerinin muhalefete yakın olduğunu düşünürken yalnızca yüzde 18,5'i Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu söyledi.

DEM parti tabanının Cumhur İttifakı'yla bir süreç yürütüldüğünü bilmesine karşın kendini Cumhur'a yakın hissetmemesi de dikkat çekti.

İşte o sonuçlar: