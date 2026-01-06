Gündemar Araştırma ve Danışmanlık, 2025 yılının veda günlerinde Türkiye’nin siyasi nabzını ölçen kapsamlı "Türkiye Gündemi" araştırmasını yayımladı.

20-26 Aralık tarihleri arasında, 60 ili kapsayan geniş bir coğrafyada 2 bin 365 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma, seçmen eğilimlerindeki kritik değişimleri gözler önüne serdi.

CHP Liderliğini Sürdürüyor, AK Parti Takipte

Ankette katılımcılara yöneltilen “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, kararsız oylar dağıtıldıktan sonra siyasetin ana omurgasını netleştirdi.

CHP Zirvede: %34,30’luk oy oranıyla birinci parti konumunu sürdüren CHP, buna rağmen bir önceki döneme göre 1,61 puanlık bir kan kaybı yaşadı.

AK Parti’de Toparlanma Sinyalleri: İkinci sırada yer alan AK Parti, %29,72 oy oranına ulaştı. CHP’deki düşüşün aksine oylarını 1,22 puan artıran iktidar partisi, zirve ile arasındaki makası daraltarak yılın son atağını gerçekleştirdi.

Milliyetçi Blokta Dengeler Değişiyor: MHP’de Sert Düşüş

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de milliyetçi ve muhafazakar kulvardaki oy geçişleri oldu. MHP’nin yaşadığı gerileme ve yeni kurulan yapıların yükselişi ankete damga vurdu.

Listenin üçüncü sırasında %9,24 ile DEM Parti yer alırken, onu milliyetçi kanattaki rekabet takip ediyor:

Zafer Partisi: %5,36 (0,33 puan düşüş)

İYİ Parti: %5,07 (0,06 puan artış)

Anahtar Parti: %4,81 (0,33 puan artış)

MHP: %4,38 (0,66 puan düşüş)

Özellikle Anahtar Parti’nin %4,81 seviyesine ulaşarak MHP ve YRP’yi geride bırakması ve İYİ Parti ile başa baş bir noktaya gelmesi anketin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) ise %4,03’lük oy oranıyla %4 bandında tutunurken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) %1,07 seviyesinde kaldı.