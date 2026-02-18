Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, NOW TV’de İlker Karagöz’ün konuğu oldu.

Erbakan, özellikle İYİ Parti ile kurulabilecek bir ittifakın önemine dikkat çekerek, dağınık muhalefeti tek çatı altında toplama hedefini paylaştı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılan kongre öncesi esnaf ve halkla buluştuğunu anlatan Erbakan, “Taksicisinden esnafına, emeklisine herkes tepkili, bir değişim istiyor. ‘Cumhur İttifakı ile birlikte olmazsanız size oy veririz’ diyorlar. ‘Cumhur İttifakı ile sakın birlikte olmayın’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Ekonomik koşulların zorluğuna da değinen Erbakan, “Gıda fiyatları karşısında milletin memnun olması ve yeniden Cumhur İttifakı’na oy vermesi mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiye ettiği Medine hurmasının tanesi 40 lira. Vatandaş bunu almamak için 20 liralık hurma alsa bile, Diyanet’in açıkladığı günlük fitre miktarını aşmak zorunda kalıyor. El insaf demek lazım” dedi.