Yeni açılım sürecinde “Teröristle müzakere değil, mücadele yapılır” diyen siyasetçi, emekli asker, şehit yakınları ve gaziler, Ankara’da “Kızılcagün Platformu” adlı bir topluluk kurdu. Kurucular arasında Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Özel Kuvvetlerden emekli Albaylar Orkun Özeller ve Alican Türk, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba da bulunuyor.

Serdaroğlu platformun amacını şöyle anlattı: “Atatürk’ün Ankara’ya geldiği 27 Aralık günü de ‘Kızılcagün’ olarak anılır. Kızılcagün, devletin zor dönemlerinde verilen varoluş mücadelesini temsil eder. Hiçbir siyasi partinin etkisinde değiliz ve Türk Devletinin bekası için yola çıktık.”

Platformun düzenlediği ilk panelde Orkun Özeller şunları söyledi: “Teröristbaşına minnet edilmez, muhatap da alınamaz. Bu ülkede politikaları belirleyenler koltuklarından kalkmıyor, hiçbir bedel de ödemiyor. Bedeli ödeyenler kanları akan sıvasız evlerin çocukları.”