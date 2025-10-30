İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kurucusu olduğu partinin üyeleriyle şahsi ofisinde bir araya geldi. Siyaset sonrası genellikle gözlerden uzak bir yaşam süren Akşener'in görüşmelerinde iç siyaset konuşmaktan kaçındığı iddia ediliyor.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre, Akşener’in son dönemdeki en önemli gündemini gençler oluşturuyor. Akşener ile görüşen eski danışmanı Şevket Talha Apuhan, “Kafasını zor şartlar altında okuyan ya da okumaya çalışan, özellikle de kız çocuklarına takmış durumda. Aslında bugünün Türkiye’sinden çok torunlarının yaşayacağı Türkiye’yi düşünüyor” dedi.

Akşener’in yardımcısı Esma Bekar da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, eski genel başkanın özel bir planlama yapmadığını belirterek, “Randevu isteyenlerle görüşüyor. Partili partisiz herkesle bir araya geliyor. Bu görüşmeden özel bir anlam çıkarılmamalı” ifadelerini kullandı.

