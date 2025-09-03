Borsa İstanbul’da unutulan siyasi riskler geri döndü, bedelini yatırımcı ödedi. BIST 100’ün piyasa değerindeki erime dün 12 milyar dolara kadar ulaşırken analistler, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Özgür Çelik’in seçildiği il kongresinin iptal edilerek kayyum atanmasının ikinci yansımasının Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında görülebileceğini düşünüyor.

Kongrenin iptal edilmesine kadar yatay seyirde bir gün geçiren BIST 100, kararın açıklanmasıyla yüzde 5.9’a ulaşan oranda geriledi. 21 Mart’taki yüzde 7.81’lik kaybın ardından en sert düşüşle borsanın piyasa değerindeki düşüş dün 520 milyar TL’ye (12 milyar dolar) ulaştı. Borsa, kapanışa doğru gelen alımlarla günü yüzde 3.57 ekside 10.877 puandan tamamladı.

SINIRLI İNDİRİM

Analist Mustafa Kemal Eski, kararın piyasalardaki ikinci bir 19 Mart etkisi yaratmayacağını söyledikten sonra “Ancak TCMB 11 Eylül’de en sınırlı faiz indirimini yapacaktır” tahminini yaptı. Eski, kayyum kararından önce TCMB’den piyasanın aksine 2 puanlık faiz indirimi beklediğini kaydetti.

MUFG Bank’ın Hazine Müdürü Onur İlgen ise “Haber piyasayı ürküttü ve bir süredir unutulan siyasi riski yeniden hatırlattı. Siyasi risklerde toparlanma eğilimi görülene kadar piyasalarda zayıf seyrin devam etmesini bekliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Borsadaki toparlanma hız kazandı” açıklamasından bu yana ise BIST 100 yüzde 5.6 geriledi.