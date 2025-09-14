İstanbul CHP il yönetimine kayyum atanmasıyla siyaset tekrar piyasaların gündemine oturdu. Piyasalar şimdi bütün dikkatini yarın görülecek CHP Kurultayı’na ilişkin davaya verdi. Geçen hafta piyasaların ‘CHP’ İstanbul İl Kongresi’nin iptali’ krizine verdiği tepki 19 Mart’a kıyasla düşük kalmış olsa da; Borsa İstanbul, Merkez Bankası’nın faiz indirimine rağmen sert düşüş yaşadı. BIST 100 endeksinde haftalık kayıp yüzde 3.33 olurken, borsada son 10 iş gününün bilançosu yüzde 8.77’lik düşüş oldu.

KRİTİK NOKTA YABANCI

Bununla birlikte 1 Eylül’den bu yana Merkez Bankası’nın (TCMB) yaklaşık 12 milyar dolarlık rezerv satışına rağmen dövizi tutmak da mümkün olmadı. Dolar rekorunu 41.4939 liraya taşırken aylık yükselişi yüzde 1.5’i buldu. BIST tarafında kesintisiz 9 hafta alım yapan yabancıların satış tarafına geçtiğini gördük. 29 Ağustos - 5 Eylül haftasında yabancılar, 523.2 milyon dolarlık hisse. 785,1 milyon dolarlık Türk Devlet Tahvili sattı. Uzmanlara göre, kritik nokta yabancı yatırımcıların geri çekilmesi durumunda Borsa İstanbul’un yalnızca yerli yatırımcıların duygusal hareketleriyle şekillenmesi ve oynaklığın hız-

la artması olur.

Ekonomist Güldem Atabay, davanın öteleme veya red kararının piyasayı rahatlatabileceğini söyledi.

‘Merkez indirdiği faizi artırmak zorunda kalır’

Ekonomist Güldem Atabay, “Butlan kararının çıkması, hisse ve tahvil satışına, dövize yönelime yol açar. TCMB rezerv satmaya devam etmek zorunda kalır” derken, ekonomist Mustafa Sönmez ise “15 Eylül’de yaşanacak bir karışıklık, dövize ve altına yönelişi artırır. TCMB, üç gün önce indirdiği faizi döviz atağına karşı yükseltmek zorunda kalır, rezervler erir, yabancı çıkışı hızlanır ve Borsa tepetaklak olur” ifadelerini kullandı.