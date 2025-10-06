CHP’ye yapılan operasyonlar ve yüksek faiz ödemeleri nedeniyle finansman ihtiyacı büyüyen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, TBMM’den ek borçlanma için yetki isteyeceği belirtiliyor. Uzmanlar, Hazine’nin 1.9 trilyon lira seviyesinde olan borçlanma tavanına rağmen yıl sonunda net borçlanmanın 2.5 trilyon liraya ulaşacağını tahmin ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yıl için borçlanma tavanı, bütçe açığına karşılık gelen 1.9 trilyon liraydı. Ağustos sonu itibarıyla Hazine’nin bu limite ulaştığını kaydeden finansal danışman Murat Aysan, “Borçlanmada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ek yüzde 5’erlik limitleri kullanılıyor. Hazine yetkilisinin aktardığına göre TBMM’nin açılmasıyla ek borçlanma için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor” dedi.

‘KASAYA KOYUYOR’

TEPAV Direktörü ve Hazine Kamu Finansmanı eski Genel Müdürü Coşkun Cangöz ise “Bakan ve Cumhurbaşkanı’nın limit artışlarından sonra borçlanma tavanı 2.1 trilyon liraya çıkıyor. Hazine eylül ayında da yüksek miktarda borçlanma hedefliyordu. Ekim-aralık dönemindeki stratejiyle beraber net borçlanma yıl sonunda kabaca 2.5 trilyon lira seviyesine yükselecek” bilgisini verdi.

“Hazine borçlanıp parayı kasaya koyuyor gibi görüntü var” yorumunu yapan Cangöz, “Bu kadar borçlanmamak bir seçenekti. Çünkü Hazine’nin kasası dolu. Ama Hazine siyasi krizler nedeniyle refinansman riskini yüksek görüyor olabilir” ifadesini kullandı. Hazine’nin yıl sonuna kadar 538.5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bütçe açığı artabilir

“Hazine ve Maliye Bakanlığı niye bu kadar yüksek miktarda borçlanıyor” diye soran TEPAV Direktörü Coşkun Cangöz, “Bir başka neden yıl sonunda bütçe açığının Orta Vadeli Program’daki (OVP) 2.2 trilyon lira seviyesini aşması olabilir” tahmininde bulundu. Ocak-ağustos döneminde bütçe açığı 907 milyar lira olmasına rağmen OVP’de yıl sonunda bütçe açığı tahmini 1.9 trilyon liradan, 2.2 trilyon liraya yükseltilmişti. Tacirler Yatırım’a göre yıl sonunda bütçe açığı 2.3 trilyon liraya ulaşacak.