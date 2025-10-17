Afyon siyasetinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP’ye geçmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aracılar üzerinden mesaj iletti.

YEREL BASINDAN DİKKAT ÇEKEN KULİS

Kocatepe Gazetesi’nin aktardığına göre, CHP’li Burcu Köksal Ankara’daki temaslarının ardından AKP’ye katılma yönünde girişimlerde bulundu.

Aynı haberde, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu’nun da CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmek için başvuru yaptığı öne sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz konuya ilişkin olarak, "İlginç bir durum. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ve eşine mesaj attım. Eşi Yasin Beyi aradım. Dönmediler. Burcu Köksal’ın Afyon dışında olduğu belirtiliyor. Bakalım, ne çıkacak?" dedi

KÖKSAL DAHA ÖNCE DE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Köksal hakkında iki ay önce de benzer iddialar gündeme gelmişti.

O dönem yaptığı açıklamada bu iddiaları sert bir dille reddeden Köksal, "Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim yine gerekirse bacadan girerim. Gerisi vız gelir, tırıs gider" ifadelerini kullanmıştı...

ÇERÇİOĞLU CHP'DEN AYRILIP AKP'YE GEÇMİŞTİ...

Aydın'ı dört dönemdir yöneten CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025'te partisi CHP'den ayrılarak AKP'ye geçmişti.