2026 yılı merkezi yönetim bütçesiyle birlikte siyasi partilere yapılacak Hazine yardımlarının tutarı netlik kazandı. Son milletvekili genel seçimlerinde seçim barajını aşan partilere, aldıkları oy oranları esas alınarak bütçeden ödeme yapılacak.

Bu kapsamda parlamentoda temsil edilen 5 siyasi partiye milyarlarca liralık Hazine yardımı aktarılması öngörülüyor. Yardımlar, partilerin son genel seçimlerde elde ettiği oy oranlarına göre hesaplanırken, en yüksek payın Meclis’te en fazla sandalyeye sahip olan AKP’ye ayrıldı.

Türkiye’de siyasi partilere yönelik Hazine yardımları, yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde her yıl merkezi yönetim bütçesinden karşılanıyor. Seçim barajını geçen partiler bu destekten yararlanabiliyor.

Seçimin yapılmadığı yıllarda Hazine yardımları daha düşük tutarlarda uygulanırken, seçim yıllarında ise yasal katsayılar doğrultusunda artırımlı olarak ödeniyor.

İŞTE HAZİNE YARDIM MİKTARLARI

DEM Parti: 500 milyon TL

İYİ Parti: 550 milyon TL

MHP: 600 milyon TL

CHP: 1,5 milyar TL

AKP: 2,5 milyar TL