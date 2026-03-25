Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Oturumda, kamu görevlilerinin mal varlıklarının araştırılmasına yönelik verilen önerge ele alındı.

Selçuk Özdağ ve 19 milletvekilinin imzasını taşıyan önerge, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında görev yapan üst düzey kamu yöneticilerinin mal varlıklarında yaşandığı iddia edilen olağan dışı artışların incelenmesini amaçladı.

Teklifte; cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri, rektörler, belediye başkanları, valiler ve kamuya bağlı kuruluşların yöneticilerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde araştırılması talep edildi.

“GELİN MALVARLIKLARIMIZI ARAŞTIRALIM”

Özdağ, "Buradan Meclis Başkanına sesleniyorum, milletvekilleri dahil, Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bakanlar, bakan yardımcıları dahil, bürokratlar dahil, belediye başkanları dâhil, İçişleri Bakanına sesleniyorum ve ardından da sesleniyorum size, hepinize, rektörler dâhil, YÖK Başkanı'na ve Millî Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Gelin, mal varlıklarımızı araştıralım" ifadelerine yer verdi.

"Birkaç defa burada söyledim, herkes mal varlığını veriyor, kapalı zarflar üzerinden veriyor" ifadelerini kullanan Özdağ, "Eğer siz Yüce Divan'a giderseniz, ağır cezalarda yargılanırsanız bu mal varlıklarınız kısmen ortaya çıkarılıyor ama bugün Türkiye'nin bir 'temiz eller' veyahut da 'temiz yürekler' operasyonuna ihtiyacı var" dedi.

AKP VE MHP 'HAYIR' DEDİ

Genel Kurul’da yapılan oylamada, muhalefet partilerinin destek verdiği önerge, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.