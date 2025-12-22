Vatandaşın gündemi SÖZCÜ TV'de masaya yatırılıyor. İçinizden Biri olan deneyimli Gazeteci Ekrem Açıkel, Türkiye'nin gündemini SÖZCÜ TV'de İçinizden Biri programında vatandaşın yaşadığı ekonomik zorlukla, AKP'li vekillerin kolundaki saatlerin fiyatları ile karşılaştırdı.

Ekrem Açıkel, AKP Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ı hatırlattı.

"- İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu meclisteki toplantısına gidelim. Kolundaki saate bakalım. Markası Audemars Piguet, seramik çerçeve titanyum kasa. Değeri nedir 214 Bin dolar. Bugünün kuru ile 9 Milyon 200 Bin lira. Servet düşmanı değiliz. Nebi Bey önemli iş insanlarından biri."

"- Bahadır Yenişehirlioğlu'nu hatırlıyoruz. Sultan Abdülhamid dizisinde rol almıştı. AKP Grup Başkanvekili. Rolex GMT Master serisi saati var. Mecliste selfie çekerken gördük saatini. 16 Bin 800 Euro kur farkıyla 580 Bin liranın üzerinde. Güle güle taksın saatini vekilim."

"MİLLETLE BAĞLAR KOPMUŞTUR"

"- Zamanı ta 2014'lere saralım. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Bey. Patek Philippe 5101G, Reza Zarraf'tan aldığı söylendi. Camı safir, kasası platin. 465 Bin Euro bugünün kuru ile 24 milyon lira.

- Saat reklamı yapmıyoruz. Bu haber milleti ilgilendiriyor. Ne kadar milletle kaderiniz ortak. Helalinden kazanmış olabilirsiniz ancak kader birliği, aynı gemide olmak, tüm bu cümlelerin içi boşalmıştır. Hepsi ile bağlar millet ve iktidar arasındaki bağ kopmuştur.

"YILLARCA CHP'Yİ SUÇLADINIZ"

- Millet bu halde iken sizin bu haliniz uçurumu gösteriyor. Yıllarca CHP'yi halka tepeden bakmakla suçladınız ama sadece saatleriniz bile milletle tepeden bakmak mı yoksa bambaşka bir hayalde olmanız mı bilemiyorum."