Annesinin reddettiği ve eline pelüş bir orangutan verilen yavru bir Japon maymununun hikayesi, nasıl oldu da birilerinin milyonlarca dolar kazandığı (ve kaybettiği) devasa bir kripto kumarhanesine dönüştü?

Kripto dünyasında temeli olmayan "Meme Coin" furyası, yeni bir milyoner daha yarattı.

Japonya'daki viral bir hayvanat bahçesi hikayesinden esinlenerek piyasaya sürülen PUNCH adlı tokena 8.000 dolar yatıran bir "balina", servetini kağıt üzerinde 3.1 milyon dolara çıkarsa da piyasanın o acımasız kuralı yine işledi: Açgözlülük kârı silip süpürdü ve saatler içinde 2 milyon dolar buharlaştı!

TOPLAM ARZIN %10'UNU TEK BAŞINA KALDI

Olaylar, punchkun.sol isimli bir Solana cüzdan sahibinin, token piyasaya sürülür sürülmez büyük bir kumar oynayıp 8.000 dolarlık alım yapmasıyla başladı.

Bu kişi sıradan bir yatırımcı değildi; piyasadaki toplam PUNCH arzının %10'unu tek başına kapatarak sistemin en büyük "balinalarından" (piyasa yapıcılarından) biri haline geldi. Fiyat zirveye ulaştığında, 8 bin dolarlık çerez parası tam 3.1 milyon dolara ulaştı.

MİLYONLAR SANİYE SANİYE YOK OLDU

Akıllı yatırımcı zirveyi gördüğünde masadan kalkar, ancak bu hikayede işler öyle yürümedi. Cüzdan sahibi fiyatın zirvesinde yaklaşık 530.000 dolarlık kısmı satıp (Binance borsasına çekerek) kârını cebine koydu.

Geride bıraktığı devasa bakiye için işler tersine döndü. Geçtiğimiz hafta PUNCH %70 değer kaybederek çakıldı. Kağıt üzerinde var olan devasa kârın yaklaşık 2 milyon doları kelimenin tam anlamıyla havaya uçtu. Yatırımcının elinde şu an "sadece" 1 milyon dolarlık token kaldı.

Peki insanlar neye para yatırdı? Japonya'nın Chiba Eyaleti'ndeki bir hayvanat bahçesinde doğan, annesi tarafından reddedildiği için bakıcıların eline stres atsın diye "pelüş bir orangutan" (Ora-mama) verdiği Punch adındaki gerçek bir makak maymununa...

Maymunun oyuncakla videoları viral olunca, kripto fırsatçıları anında bunu bir "Meme Coin" projesine çevirip piyasaya sürdüler.

MİLYARDERLERİN KİRLİ OYUNU HİPNOZU BÜYÜTTÜ

Bu absürt hikayeyi bir yatırım aracına dönüştüren asıl şey ise internet fenomenlerinin pompalaması oldu.

Tate kardeşler X (Twitter) üzerinden hayvanat bahçesindeki bu maymunu satın almak için 250.000 dolar teklif etti.

Tron'un kurucusu ve kripto milyarderi Justin Sun, HTX borsasıyla birlikte maymunun bakımı için 100.000 dolar bağış yaptığını duyurdu.

Tüm bu "ünlü" etkileşimi, küçük yatırımcıyı projeye çekerek balinaların (örneğin 8 bin doları 3 milyon yapan cüzdanın) malı yüksek fiyattan satabilmesine zemin hazırladı.

PUNCH şu an 13 milyon dolarlık bir piyasa değeriyle işlem görüyor. Yatırımcı, 8 bin dolarını 1 milyon dolara çevirdiği için hala devasa bir kârda olsa da; bu hikaye bize kripto piyasasının altyapısı olmayan bir habere dayanarak insanları nasıl bir gecede milyoner, ertesi gün ise kurban yapabildiğini en acımasız haliyle gösteriyor.