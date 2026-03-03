Son dönemde telefon operatörleri tarafından aranan pek çok tüketici, "ilk ay ücretsiz" veya "hediye" olarak sunulan promosyon ürünlerinin kurbanı oluyor. Başlangıçta masum bir kampanya gibi sunulan bu teklifler, dikkat edilmediği takdirde tüketicileri aylar süren yüksek faturalara ve taahhüt bedellerine ödemeye zorunlu bırakıyor.

"ÜCRETSİZ" KELİMESİYLE GELEN GİZLİ SÖZLEŞME

Operatörlerin çağrı merkezleri üzerinden yürüttüğü bu stratejide, müşteriye ek paketler sunuluyor. Görüşme sırasında "deneme amaçlı, ilk ay hiçbir ücret ödemeyeceksiniz" denilerek alınan sözlü onaylar, çoğu zaman mevcut abonelik sözleşmesine eklenen yeni bir taahhüt anlamına geliyor.

Müşteriler, ücretsiz dönemin ardından faturalarında beklemedikleri artışlar gördüğünde ise acı gerçekle karşılaşıyor: İptal etmek istediklerinde "kullanım süresi dolmadan ayrılma bedeli" adı altında taahhüt bedeli ödemek durumunda kalıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, bu tarz aramalar karşısında "evet" veya "onaylıyorum" demeden önce iki kez düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti. Uzmanlara göre en büyük risk, tüketicinin sadece o anki teklife odaklanıp, bu işlemin ana sözleşme süresini uzatıp uzatmadığını sormaması.

YAPILMASI GEREKENLER

Hukukçular, telefonla kurulan mesafeli sözleşmelerde tüketicinin 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkı olduğunu hatırlattı. Eğer size yanıltıcı bilgi verilerek bir paket tanımlandıysa şu adımları izleyebilirsiniz:

Operatörün müşteri hizmetlerini arayarak yazılı veya sözlü iptal talebi oluşturun. Operatörden sonuç alamamanız durumunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) online şikayet sistemi üzerinden kayıt açın. Haksız yere tahsil edilen ücretlerin iadesi için ikamet ettiğiniz yerdeki kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine başvurun.