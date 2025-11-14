Meclis’te başörtüsü tartışması yaşandı. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi AKP Milletvekili Fatma Öncü, CHP’lilere şunları söyledi: “Sizin sıralarınızda bir tane engelli milletvekili yok, bizde 4 kişi var. Bir türbanlı vekiliniz, danışmanınız yok, bir de kadın eşitliğinden bahsediyorsunuz. ” CHP’li Mühip Kanko ise bu sözlere karşılık, “Başörtüsü ile eşitlik mi olur, kriter o mu yani?’’ diye sordu.

Semra Dinçer de “Başörtüsünün arkasına sığınma’’ dedi. Öncü ise ‘’Tribüne oynamayın’’ cevabını verdi. Ardından “Bütçenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ diyerek tartışmadan çekildi.