Ankara’daki Çayırhan Termik Santrali işçileri, satışı engellemek için canlarını riske atıp kendilerini dün madenin derinliklerine kapatacaklardı. Türkiye Maden İş Sendikası Başkanı Nurettin Akçul, işçileri madene göndermeden önce iktidara, “Sizin kazanınız kaynıyor, çocuklarınız doyuyor. Bizim kazanımıza, ekmeğimize dokunmayın” diye seslendi. Akçul, konuşmasını yaptıktan kısa bir süre sonra fenalaşıp yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Akçul’un rahatsızlığı üzerine yer altına kapanma eylemi geçici olarak ertelendi, işçiler evlerine gönderildi.

EKMEĞİMİZE DOKUNMA

Çayırhan işçileri, dün yerin 250 metre derinliğine inip madenin içine kendilerini kapatma eylemi yapmak için toplandı. Ancak jandarma madenin önüne barikat kurarak işçileri durdurmak istedi. İşçiler sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirirken araya Başkan Akçul girdi, jandarma barikatını kaldırttı.

Akçul daha sonra megafonu alıp iktidara “Ekmeğimize dokunmayın” diye seslendi. Akçul konuşmasında, “Aylardır özelleştirmeye karşı mücadele veriyoruz. Madene kapandık olmadı, çadır nöbeti tuttuk olmadı, karda ayazda kilometrelerce yürüdük olmadı. Bizi duymazdan geldiler, görmezden geldiler. Bu bir ekmek davasıdır. Bizi dinlemediniz işçinin, çocukların, kadınların sesini dinleyin. Sizlerin çocukları ucuz lojmanlarda kalmıyor, sizlerin eşleri yarın ne pişirsek acabası yaşamıyor. Her halükarda kazanınız kaynıyor, çocuklarınız doyuyor. Doysun da zaten. Kimsenin kazanında gözümüz yok. Ama siz de bizim kazanımıza, ekmeğimize, işyerimize dokunmayın” dedi.

Çayırhan’daki eylem öncesi açıklama yapan Maden-İş Başkanı yere yığıldı.

Yorgun ve uykusuz kaldı tansiyonu çıktı

Başkan Nurettin Akçul’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ambulansla en yakındaki Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Akçul’a kalp krizi şüphesiyle gerekli tetkikler yapıldı. Tetkiklerin sonunda Akçul’un ani tansiyon yükselmesine bağlı sağlık sorunu yaşadığı, kalp kriziyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Akçul’un eylem nedeniyle sabaha kadar uyamadığı, yorgun düştüğü bunun da tansiyonu tetiklediği ifade edildi.

Eylem devam edecek

Bilgi veren sendika yetkilileri, eylemin Nurettin Akçul’un yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak ertelendiğini bildirdiler. Eylem sürecini santralde örgütlü Tes-İş ile madende örgütlü Türkiye Maden-İş’in ortak yönettiğini belirten yetkililer, iki sendika yönetiminin alacağı kararlar doğrultusunda, özelleştirme iptal edilene kadar kararlı eylemlere devam edileceği açıklamasını yaptılar.