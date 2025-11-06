Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için ülke genelinde yürüttüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

81 ilde yapılan kontrollerde, gıda üretimi ve satışı yapan firmalar tek tek inceleniyor. Denetimler sonucunda, bazı ürünlerde taklit veya tağşiş tespit edilmesi üzerine firmalar kamuoyuna açıklandı.

Bakanlık, hileli ürün ve firmaların isimlerini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki başlık altında yayımlanan listeler, düzenli olarak güncelleniyor.

5 Kasım tarihli son güncellemede, birçok yeni ürün ve marka listeye eklendi.

PEYNİR, ZEYTİNYAĞI VE YAĞLARDA HİLE TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın son denetim raporuna göre; peynir, kaşar, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve bitkisel yağ gibi temel gıda ürünlerinde hile yapıldığı belirlendi.

Bazı firmaların ürünlerinde, etiketinde belirtilmeyen katkı maddeleri kullanıldığı veya daha ucuz yağların karıştırıldığı tespit edildi. Bu durum, vatandaşların sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor.

Uzmanlar, vatandaşları alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ambalaj üzerindeki ibarelerin her zaman gerçeği yansıtmayabileceğini belirten yetkililer, gıda alışverişlerinde bilinen markalar ve güvenilir satış noktalarının tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İŞTE GÜNCEL TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ