Lübnan-İsrail sınır hattında gerilim yeniden tırmanırken, Hizbullah gece saatlerinde İsrail askerlerine yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, İsrail birlikleri sınır hattındaki iki farklı bölgede topçu ve roket atışlarıyla hedef alındı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 00.45’te İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Lübnan’ın güneyinde bulunan Adise beldesindeki Halle el-Mehafir bölgesine doğru ilerlediğinin tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine söz konusu birliğin topçu atışlarıyla ikinci kez vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gece saatlerinde Aytarun beldesine doğru ilerleyen İsrail askerlerinin de iki ayrı topçu saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah’tan yapılan bir diğer açıklamada ise saat 02.15’te Adise yönünde hareket eden İsrail birliklerine roket saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Hizbullah unsurlarının makineli tüfek ve roketlerle karşılık vererek İsrail askerlerini Halle el-Mehafir bölgesinden geri çekilmek zorunda bıraktığı aktarıldı.

“İsrail helikopteri düşürüldü” iddiası

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan iki Hizbullah yetkilisi, bölgeye iniş yapmaya çalışan bir İsrail helikopterinin Hizbullah tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Ancak söz konusu iddia henüz ne Lübnan ne de İsrail makamları tarafından doğrulandı.

Nebi Şit’te havadan sızma girişimi

Öte yandan Lübnan’ın doğusundaki Nebi Şit kasabasında da gece saatlerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail ordusu helikopterlerle havadan indirme yaparak kasaba çevresine sızma girişiminde bulundu.

Hizbullah’ın yazılı açıklamasında, yerel saatle 00.10’da İsrail ordusuna ait yaklaşık 15 helikopterin Suriye yönünden Nebi Şit beldesine sızmaya çalıştığının tespit edildiği ifade edildi. Helikopterlerin Centa, Yuhfufa, Nebi Şit, Arsal ve Ras Baalbek semalarında uçuş yaptığı bildirildi.

Açıklamada bazı helikopterlerin Serğaya Ovası’na piyade birlikleri indirdiği, bu birliklerin Lübnan topraklarına ilerlemeye çalıştığı belirtildi. Hizbullah güçlerinin hem helikopterlere hem de karaya inen birliklere karşılık verdiği, bölgede çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Mart’ta da Nebi Şit’e helikopterlerle asker indirme girişiminde bulunduğu, Hizbullah’ın ise bu girişimin çatışmaların ardından geri püskürtüldüğünü açıkladığı hatırlatıldı.

Operasyonun hedefi Ron Arad’ın cenazesi

İsrail ordusu, 1986 yılında Lübnan’da uçağı düşen ve o tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen İsrailli askeri pilot Ron Arad’ın cenazesini bulmak amacıyla Lübnan’a havadan indirme operasyonu düzenlendiğini açıklamıştı.

Söz konusu operasyon sırasında Nebi Şit beldesine yönelik yoğun saldırılar ve baskınlarda 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürüyor

İsrail ordusu 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde alarm sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Bunun ardından İsrail ordusu Lübnan genelinde hava saldırıları başlatmış ve başkent Beyrut’u da hedef alan yoğun bombardıman gerçekleştirmişti.

İsrail’in hava ve denizden düzenlediği saldırıların ardından Lübnan’a yönelik kara operasyonunu genişletme kararı aldığı bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin ise 2 Mart’tan bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100 artarak 394’e, yaralı sayısının ise 1130’a yükseldiğini açıkladı.