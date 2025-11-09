Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1924’te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı şimdilerde bir Fatiha okumayı çok görürken; Atatürk’ün seneyi devriyesinde verilecek mevlitler bazı kesimleri rahatsız etti.

Özellikle sosyal medyada bazı Atatürk karşıtları Kocaeli Müftülüğü'nün 10 Kasım'da düzenleyeceği mevlidi hedef aldı.

'ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUTMAK KİMİ MEMNUN ETMEK İÇİN?'

Onlardan biri de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Uysal.

Profesör Uysal, Kocaeli Müftülüğü’nün 10 Kasım’daki mevlidini eleştirerek “Atatürk İslam’ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?” ifadelerini kullandı.

Sözleri büyük tepki çekerken, Uysal paylaşımını sildi.

'ATATÜRK'E FATİHA OKUMAYI YASAKLAYAN HAİNLER VAR'

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, 10 Kasım’da mevlit okutulmasına tepki gösterenlere ateş püskürüp Erdoğan’a seslendi:

“Mustafa Kemal’in koltuğunda oturan kişi Sayın Erdoğan’dır. Hakaret onun koltuğuna yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atatürk’ün ruhuna Kuran-ı Kerim okumaya davet ediyorum.”