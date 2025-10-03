Seydişehir’de maden işçiliği alımlarında AKP’ye 50 üye kazandırma şartı istendiği iddia edildi. İddiayı gündeme getiren CHP Seyitgazi İlçe Başkanı Selma Sara, AKP’nin artık üye bulamadığını ve işçi alımlarını “şantaja” dönüştürdüğünü söyledi.

“PANİK HALİNİN RESMİDİR”

CHP’li Başkan söz konusu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eğer bu husus doğru ise bu durum AKP’nin içine düştüğü çaresizliğin en net göstergesidir. Üye kayıplarını kapatmak için işçi alımlarını şantaja dönüştüren bu anlayış, siyasi ahlaksızlığın ve panik halinin resmidir. İnsanların alın terini, çocuklarının ekmeğini parti üyeliğine bağlamak; siyasetin değil, çöküşün işaretidir. AK Parti’nin tükenişi, işçinin umutları üzerinden “50 üye yap, işe gir” dayatmasıyla gizlenemez”

(CHP Seyitgazi İlçe Başkanı Selma Sara)

“TOPRAĞINI KAYBEDENLER SİYASİ BASKIYA MI MARUZ KALACAK?”

Maden sahasında mağduriyet yaşayan vatandaşların durumuna da dikkat çeken Selma Sara, “Bu bölgede tarlası istimlak edilen, madenin tozunu, dumanını çeken vatandaş ne yapacak? Üye yapmadı diye işe alınmayacak mı? Kendi toprağını kaybeden bu insanlar şimdi bir de siyasi baskıya mı maruz bırakılacak?” diye sordu.

“BU YOZLAŞMIŞ DÜZENİN SONU GELECEK”

İşçinin alın teri üzerinden siyaset yapılamayacağını vurgulayan Sara, “Vatandaşı üye koçanlarına mahkûm eden bu yozlaşmış düzenin sonu gelmiştir. Halkımızın onuru, AKP’nin çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek. CHP iktidarında işçi alın teriyle işe girecek, liyakat ve adalet yeniden tesis edilecektir” dedi.