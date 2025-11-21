TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ele alınırken CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp dikkat çeken bir skandalı gündeme taşıdı...

Alp, görüşmeler sırasında Bakan Yusuf Tekin’e bir fotoğraf göstererek konuşmasına başladı.

Fotoğraftaki kişinin AKP Susuz İlçe Kadın Kolları Başkanı olduğunu belirten Alp, bu kişinin aynı zamanda devlet okulunda görev yaptığını söyledi.

Açıklama komisyon salonunda tartışmanın fitilini ateşledi.

Alp, “Bu fotoğraf Kars’ta çekildi. Yanınızdaki AK Parti Susuz İlçe Kadın Kolları Başkanı. Bu kişi kongrelere katılıyor, parti faaliyetlerini yürütüyor. Ama aynı kişi Kars Susuz’daki Şehit Ömer Can Yekebağcı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğretmen. Adı okulun resmi internet sitesinde hâlâ öğretmen olarak görünüyor” diyerek iddiasını dile getirdi.

CHP’li vekilin açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı.

Okuldaki işleyişin tamamen siyasi bir isme bırakıldığını söyleyen Alp, söz konusu kişinin aynı zamanda okulun ticari alanlarını da kullandığını belirtti.

Alp, "Sınıfta paylaşımlar yapıyor, müdürüyle fotoğraflar çekiyor. Öğretmen maaşı yetmediği için kantini de vermiştiniz. Zil çalıyor derse giriyor, zil çalıyor kantini işletiyor. Sonra okuldan çıkıp AK Parti ilçe binasına gidiyor faaliyet yürütüyor. Bunun adı nedir? Vallahi buradaki herkes utanmıştır ya. Buralar kimin babasının malıdır? Tarım Bakanı Macaristan’da şirketi olan adamı getirip genel müdür etmiş. Milli Eğitim Bakanı ilçe başkanını öğretmen etmiş. Bakanlıklar sizin kimin babasının mülkü?" diye konuştu