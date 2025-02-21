UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise, Ajax karşısında büyük bir fırsatı kaçırdı. Mücadelenin uzatma dakikalarında yaşanan tartışmalı pozisyonda, Ajax kalecisi Remco Pasveer’in Kevin Rodriguez’e yaptığı sert müdahale sonrası hakem Christopher Kavanagh penaltı noktasını göstermedi.

KANLAR İÇİNDE KALKTI, VAR DEVREYE GİRMEDİ

Mücadelenin 126. dakikasında, Ajax ceza sahasında yaşanan pozisyonda Kevin Rodriguez, Remco Pasveer’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bir süre yerde kalan oyuncu, yüzü kanlar içinde ayağa kalktı. Ancak İngiliz hakem Kavanagh, pozisyona müdahale etmezken, VAR incelemesi de yapılmadı.

KAÇAN PENALTI FIRSATI ELENMEYE NEDEN OLDU

Eğer bu pozisyonda penaltı kararı verilseydi, Union Saint-Gilloise mücadelede öne geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde adını son 16 turuna yazdırabilirdi. Ancak sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmalarına rağmen, ilk maçta aldıkları 2-0’lık mağlubiyet nedeniyle turnuvaya veda ettiler.

RODRIGUEZ’DEN SERT TEPKİ!

Karşılaşma sonrası Ekvadorlu futbolcu Kevin Rodriguez, sosyal medya hesabından burnunun kanlar içindeki fotoğrafını paylaşarak, “Kontrol bile edilmedi” ifadelerini kullandı. Kevin Rodriguez'in burnunda kırık olduğu öğrenildi. Bu paylaşım, hakem kararına yönelik tepkileri daha da artırdı.