Sakarya'da cezaevinden izne çıkan bir şahıs, sevgilisinin arkadaşını market alışverişi bahanesiyle ıssız bir yere götürerek istismar etti.

Yaşadığı olay sonrası video çeken genç kız, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

'SAÇIMDAN TUTARAK ARKA KOLTUĞA GÖTÜRDÜ'

Genç kız, sosyal medyada paylaştığı videoda şöyle konuştu:

"Kız arkadaşımın erkek arkadaşı olur kendisi... Bize 'markete gidelim, eksikleri ben alırım' dedi. Sevgilisine de 'sen gelme' dedi. Bana 'sen gel' dedi. Ben de 'tamam abi' dedim. Arabasıyla beni ıssız bir yere götürdü. Bana zorla sahip olmaya çalıştı. Kendisini itekledim. Kaçtım. Ancak saçımdan tutarak beni arka koltuğa atıp zorla sahip oldu.

'PSİKOLOJİM HİÇ İYİ DEĞİL'

Karakola gittik, ifademi verdim. Psikolojim hiç iyi değil. İntihara kadar gidebilirim. Sesimi duyun ve bana yardımcı olun."