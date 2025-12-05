Olay geçtiğimiz yıl Isparta’da yaşandı. 14 yaşındaki Y.Y.Ö. kendisinden 7 yaş büyük olan A.D. İle arkadaş oldu ve ikili arasında cinsel birliktelik yaşandı.

HAMİLE OLDUĞUNU FARK ETMEMİŞ

İddiaya göre; Y.Y.Ö. bu ilişkiden hamile kaldı ama bunu hamile olduğunu fark etmedi. Y.Y.Ö’nün karnının büyümesini de kimse fark etmedi. Kabız şikayeti ile Şubat Ayı'nda Isparta Şehir Hastanesi’ne başvuran Y.Y.Ö'nün yapılan ultrason muayenesinde hamile olduğu ve doğum yapmak üzere olduğu belirlenince hemen doğuma alındı. Doğumu yaptıran doktor, çocuk yaştaki kızın evlilik dışı doğum yaptığını savcılığa ihbarda bulundu.

TUTUKLANDI

Y.Y.Ö'nün dünyaya getirdiği erkek bebeği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, savcılık talimatı ile A.D. gözaltına alınarak tutuklandı. A.D. hakkında 'çocuğa karşı cinsel istismar', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamaları ile dava açıldı.

MAHKEME HEYETİ: YAŞI BÜYÜK GÖSTERİYOR

Bomba32 isimli internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Soruşturma ve yargılama safhasında Y.Y.Ö. sanıkla gönül rızası ile birlikte olduğunu itiraf etti. Duruşmada dinlenen tanıklar da Y.Y.Ö.'nün kendisini 17 yaşında olduğunu söylediği yönünde ifade verdi. A.D. de kendisini “13 yaşında olduğunu bilsem böyle bir hata yapmazdım” diye savundu. Sanığın avukatı da mağdurun müvekkilini yanlış bilgilendirdiğini bu nedenle yaşı olduğundan büyük gösteren kadınla birliktelik yaşamasının çocuğa karşı cinsel istismar suçu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek beraatını talep etti.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti son duruşmaya katılmayan Y.Y.Ö’nün fiziki yapısının 17 yaşındaki birini andırdığı kanaati oluştuğunu belirterek bu suçtan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tehdit ve şantaj suçlamalarında yeterli delil bulunmadığı ve suç unsurunun oluşmadığını belirterek beraatına karar verdi.