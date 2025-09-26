T24'ten Ceren Bala Teke'nin haberine göre, Sayıştay, ODTÜ için hazırladığı raporda TED Ankara Koleji Vakfı’na ilişkin tespitlerde bulundu.

İZİNSİZ GELİR ELDE EDİLMİŞ

Sayıştay 2025 yılı denetim raporunda, Türkiye Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji Vakfı’nın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) ait Gölbaşı Taşpınar köyündeki arazide üniversite yönetiminden izin almadan gelir getirici faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Raporda, ihale yapılmaksızın sadece protokol imzalanarak TED Vakfı’na arazi kullanım hakkı verildiği ve bu hakkın sınırlarının aşıldığı belirtildi.

İZİNSİZ GÜNEŞ SANTRALİ KURULDU

Sayıştay, TED Vakfı’nın üst hakkı tesis edilen arazi üzerine üniversitenin onayı olmaksızın güneş enerjisi santrali kurarak gelir elde ettiğini ve bu faaliyetlerin protokol hükümlerine aykırı olduğunu ifade etti. Raporda, “İdareden projeler için izin almaksızın gelir getirici bir faaliyet yürütüldüğü tespit edilmiştir” denildi.

TED Vakfı’nın ayrıca, aynı alanda TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği’ne usulsüz şekilde tahsis yaptığı, bu alanlarda protokolde belirtilmeyen sosyal tesislerin izinsiz şekilde inşa edildiği belirtildi.

KİRA SÖZLEŞMESİ PROTOKOLÜ AŞTI

En dikkat çeken tespitlerden biri, TED Vakfı’nın Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile yaptığı 99 yıllık kira sözleşmesi oldu. Vakıf, TEİAŞ ile 22 Ağustos 2003 tarihinde yaptığı kira sözleşmesiyle 2102 yılına kadar gelir elde etme hakkı kazandı. Ancak, ODTÜ ile yapılan protokolün süresinin 2098 yılında sona ereceği ifade edildi.

Bu durumun açıkça protokol süresini aşarak gelir elde etme amacı taşıdığı belirtilirken, Sayıştay bu sözleşmenin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Raporda, “Protokol süresini aşan bu uygulamanın sözleşmeye aykırı olduğu, bu nedenle protokolün iptali veya yeniden yapılması gerektiği” ifade edildi.

Ruhsatsız Yapılar ve İmar Kanunu’na Aykırılıklar

Sayıştay, TED tarafından inşa edilen sosyal tesis binalarında da ciddi usulsüzlükler tespit etti. Rapora göre:

D Blok açık havuz inşaatı,

Tesisat galerisi,

Açık spor sahaları ve tribünler

inşaat ruhsatında öngörülmeyen yapılar olarak inşa edildi ve bunlar için üniversite yönetiminden herhangi bir yazılı izin alınmadı.

Sayıştay, bu durumun İmar Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek, üniversitenin tazminat ödemeksizin tüm yapı ve tesislerin sağlam ve işler şekilde kendisine devrini talep etmesi gerektiğini bildirdi.

SOSYAL TESİSLER PROTOKOLE AYKIRI YAPILDI

TED’in, üniversite yönetiminden izin almadan TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği’ne sosyal tesis yapmak amacıyla ayrı bir bina yapımına izin verdiği de tespit edildi. Sayıştay bu uygulamanın da protokol hükümlerini ihlal ettiğini ve hukuki bir temele dayanmadığını kaydetti.