Toplam 713 bin kontenjandan 659 bin 483’üne yerleştirme yapıldı. Devlet üniversitelerindeki 505 bin 80 kontenjanın 502 bin 15’i dolarken, doluluk oranı yüzde 99’u aştı.

Buna karşılık, geçen yıl yüzde 91 doluluk oranına sahip vakıf üniversiteleri, bu yıl sadece yüzde 76’lık doluluk oranıyla dikkat çekti. Toplamda 53 bin 538 boş kontenjanın 3 bin 65’i devlet, 44 bin 142’si ise vakıf üniversitelerinde kaldı. Geçen yıl bu sayı 29 bin civarındaydı.

Bu yıl liseyi bitirip YKS’ye giren 812 bin 210 öğrenciden 577 bini hiç tercih yapmadı. Yerleşen 659 bin 483 öğrencinin yalnızca 234 bin 411’i son sınıf öğrencisiyken, 425 bin 72’si daha önce bir programa yerleşmiş veya mezun olmuş kişilerden oluştu.

BAZI BÖLÜMLERİ BİR ÖĞRENCİ BİLE TERCİH ETMEDİ

Vakıf üniversitelerinin lisans programlarında doluluk oranı yüzde 74,8’e gerilerken, geçen yıl bu oran yüzde 86, önceki yıl ise yüzde 95,3’tü.

Özellikle ücretli yurtdışı üniversitelerinde de ciddi boşluklar oluştu. Bazı bölümler ise tamamen tercih dışı kaldı.

POPÜLER BÖLÜMLER BİLE BOŞ KALDI

Örneğin, 10 ve üzeri kontenjanı olan 150 program hiç tercih edilmedi. İnşaat mühendisliğinde 10, mimarlıkta 7, tıpta 2, diş hekimliğinde 3 ve hukukta 1 program sıfır çekti. Ayrıca, yapay zeka bölümlerinden 6’sı da tercih listelerine girmedi.

Öne çıkan boş programlar arasında Aydın Üniversitesi Arapça Öğretmenliği (%50 burslu, 17 kontenjan), Topkapı Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 burslu, 25 kontenjan) ve Balkan Üniversitesi Hukuk (ücretli, 15 kontenjan) yer aldı.

Tıp, hukuk ve öğretmenlik gibi traditionally popüler bölümlerde bile boş kontenjanlar dikkat çekti. Tıp fakültelerinde 456, hukukta 807, diş hekimliğinde 764, fen bilgisi öğretmenliğinde 675 ve mimarlıkta 556 kontenjan boş kaldı.

'EKONOMİ KÖTÜ OLUNCA VATANDAŞ DEVLETİ SEÇTİ'

BirGün'ün haberine göre Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu durumu ekonomik nedenlere bağlayarak, “Vakıf üniversitelerinin ücretleri enflasyonun üzerinde arttı. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azalması doluluğu artırırken, vakıflarda ciddi boşluklar oluştu” dedi.

Ünsal, toplam boş kontenjanların ek tercihlerle 100 bini bulabileceğini öngördü.

Bölümler arasındaki puan farkları da tartışma yarattı. Tıp fakültesinde en yüksek puan 562 (Koç Üniversitesi) iken, en düşük puan 445,7 oldu. Psikolojide Koç Üniversitesi’ne 543 puanla giren öğrenciyle, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne 144 puanla giren öğrenci arasında 399 puan fark oluştu.

Fizik bölümünde ise Koç Üniversitesi’ne 571 puanla giren öğrenciyle, 220 puanla giren öğrenci arasında 351 puanlık devasa bir fark kaydedildi.

Bazı vakıf üniversitelerinin doluluk oranları oldukça düşük kaldı. Balkan Üniversitesi yüzde 19, Altınbaş Üniversitesi yüzde 46,9, Beykent Üniversitesi yüzde 50,9 ve Topkapı Üniversitesi yüzde 54 doluluk oranıyla dikkat çekti. Uzmanlar, ekonomik koşulların ve yüksek ücretlerin öğrencileri devlet üniversitelerine yönelttiğini vurguluyor. Yetkililer, ek tercih sürecinde boş kontenjanların bir kısmının dolabileceğini belirtse de, vakıf üniversitelerindeki düşüş trendinin devam etmesi bekleniyor.