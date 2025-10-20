Rus medyasında yer alan haberlere göre, “ahlaksız film turları” adı verilen bu yeni akım, özellikle Türkiye, Endonezya ve Tayland gibi ülkelerde hızla yayılmaya başladı. Regnum Ajansı ve Telegram kanalı SHOT tarafından yayımlanan bilgilere göre, bazı amatör oyuncular bu tür içerikleri çekmek amacıyla tatil paketleri satın alıyor.

GİZLİCE ÇEKİYORLAR, İNTERNETE YÜKLÜYORLAR

Bu kişiler, sahillerde veya otellerde çektikleri görüntüleri daha sonra uluslararası yetişkin içerik platformlarına yükleyerek gelir elde ediyor.

Kanalın verilerine göre, bu faaliyetlerden elde edilen aylık kazanç bazı durumlarda 2 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon TL) kadar çıkabiliyor.

Ancak söz konusu girişimler, birçok ülkenin yasalarına aykırı. Haberlere göre özellikle Türkiye ve Tayland gibi “sıcak ülke destinasyonlarında” yetişkin içerik üretimi ağır cezalarla karşılanabiliyor.

Kamuya açık alanlarda çekim yapan kişilerin yakalanmaları hâlinde, hapis cezası ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor.

RUSYA'DA 6 YIL HAPİS CEZASI VAR

Üstelik bu kişiler için tehlike yalnızca yurt dışında değil, Rusya’ya döndükten sonra da devam ediyor. Mevzuata göre pornografi üretimi ve yayılması ülkede suç teşkil ediyor. Bu nedenle, söz konusu içerikleri paylaşan kişilere 600 bin rubleye kadar para cezası ve altı yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Rus basını, sosyal medyada hızla yayılan bu eğilimin hem turizm sektörünü hem de ülkelerin itibarını zedeleyebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.