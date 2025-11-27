Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de yapılan denetimlerde yaklaşık 30 ton son tüketim tarihi geçmiş gıda ürününün ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre ürünler, sağlıksız koşullarda depolanırken tarih bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığı tespit edildi.

“Alo 174 Gıda” hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen İzmir İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depo ve üretim alanlarında yaptığı incelemelerde farklı ürün gruplarına ait büyük miktarda tarihi geçmiş gıdanın piyasaya yeniden sürülmek üzere hazırlandığını belirledi.

Denetim sonucunda işletme mühürlenirken, ele geçirilen ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.