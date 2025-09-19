İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatili için yurttan çıkan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrencilerin iç çamaşırlarının çalınması, bazı eşyaların arasında tıraş bıçakları ve içki şişeleri, kullanılmış prezervatif bırakılması, taciz mesaj yazılmasının ardından iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir." denildi.