Hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterilerek önceden anlaşılan hastanelere sevk edildiği ve bu sebeple birçok bebeğin ölümünde ihmalde bulunulduğunun ortaya çıktığı Yenidoğan çetesi skandalı Türkiye'nin gündemine otururken, suça karışan hastaneler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti.

ESKİ BAKANIN HASTANESİ YENİDEN SATIŞTA



Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi, mayıs ayında yayımlanan ilan ile satışa çıkarılmış ve ihalenin muhammen bedeli 768,1 milyon TL olarak belirlenmişti.



Hastaneye istenilen talibin çıkmaması üzerine TMSF, yeni bir satış ilanı yayımlayarak istenilen bedelde indirime gitti.



29 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, hastane için yeni bir ilan açılırken, istenilen muhammen bedel 600 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye son teklif verme tarihi 16 Eylül 2025 olurken, ihale günü ise 17 Eylül 2025 olarak duyuruldu.