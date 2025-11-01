Kamuoyu pazartesi gününden itibaren bahis oynayan hakemleri tartışıyor. “Hangi maçlara kumar oynadılar, yönettikleri karşılaşmalara bahis yaptılar mı? Ne kadar gelir elde ettiler?” gibi sorulara yanıt aranıyor. Futbolu unutmuş gibiyiz. Sadece akıllarda bu skandal var. Neyse ki Süper Lig’de bu hafta sonu çifte derbi heyecanı yaşanacak. İlk kapışma bugün.

ÇOK ŞEY Mİ İSTİYORUZ?

Galatasaray en yakın takipçisi Trabzonspor’u konuk edecek. RAMS Park Stadı’nın ev sahipliğindeki maçla biraz olsun futbol dışı konulardan uzaklaşmak istiyoruz. Sadece sahada ter döken oyuncuların mücadelesiyle mutlu olmak, hakem kararlarının konuşulmadığı bir 90 dakika temenni ediyoruz. Çok şey mi istiyoruz?