eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş Şirinat, lüks arabasının anahtarına şiir yazıp, döviz kuru artışı nedeniyle çocuklarının yurt dışına rahat çıkamadığından dert yanmıştı. Şimdi de Şirinat’ın geçmişte yaptığı skandal paylaşımlar ortaya çıktı.

FETÖ’nün organize ettiği Türkçe olimpiyatlarına destek veren Şirinat, “Şu milliyetçilere acayip güzel beddua buldum. Kürt olursunuz inşallah” paylaşımını yaptığı belirlendi. Şirinat’ın “Bizim ülkenin polisi de avukatı da savcısı da hakimi de başımıza geçen p..lerin ... yalamakla meşgul” paylaşımını ise beğendiği görüldü.

SORUŞTURMA YOK

Hukuken suç teşkil eden, devlet yöneticilerine hakaret eden ve farklı etnik kökenli vatandaşları küçük düşüren bu paylaşımlar ile alakalı soruşturma açılmadı. Paylaşımların ortaya çıkmasıyla tepki çeken ve halen öğretmenlik yapan Şirinat sosyal medya hesabını tamamen kapatıp yeni bir hesap açtı.