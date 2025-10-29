Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosu merakla beklenirken Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Sosyal medya hesabından "Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" paylaşımıyla İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın Survivor'da yarışacağını duyurdu.

ACUN ILICALI'DAN DİLAN ÇITAK PAYLAŞIMI

Babası İbrahim Tatlıses ile aralarındaki sorundan dolayı küs olan Dilan Çıtak, Survivor'ın 2026 kadrosunda yerini aldı. Ilıcalı, haberi kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Survivor kadrosu merakla beklenirken Keremcem ve Bayhan'dan sonra Dilan Çıtak'ta kadroya girdi.

Acun Ilıcalı açıklamasında "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.

SKANDALLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU

Çıtak'ın yarışmaya dahil olduğunu duyanlar ise ilginç yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar, 'Kaos kaçınılmaz' gibi yorumlarda bulundu. Özellikle son zamanlarda skandallarla anılan Çıtak en son Bodrum'da emniyet şeridinde bir seyir halindeyken bir polis memuru ile tartışırken gündeme gelmişti. 'Dur' ihtarına uymayan Çıta, kapılarını kilitleyip polise direnmişti.

Geçen yıl da THY Bodrum uçağında bir görevlilerle tartışarak sosyal medyada günlerce konulmuştu.