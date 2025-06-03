Fenerbahçe, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Milan Skriniar'ın bonservisini almak için harekete geçti.

Le Parisien'in haberine göre bu ay kiralık olarak Paris Saint-Germain'e dönen birçok isim ile kulüp yollarını ayıracak. Bu isimlerin arasında Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Nordi Mukiele, Carlos Soler ve Renato Sanches de bulunuyor.

PSG YÜKSEK UÇUYOR

Haberin detaylarında Skriniar'ın iyi bir kiralık dönemi geçirdiği ve Fenerbahçe'nin pazarlıklara başladığı ifade edildi. Deneyimli savunmacıyı gözden çıkaran PSG, oyuncunun bonservis bedelini belirledi.

Habere göre, PSG iyi bir ücret alma konusunda iyimser ve bu nedenle 20 milyon Euroluk bir fiyat etiketi belirledi. Fenerbahçe ise, 10 milyon Euro'nun üzerine çıkmaya sıcak bakmıyor. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.