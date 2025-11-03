Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar, siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Vaclav Cerny'ye sürpriz bir gönderme yaptı. Slovak oyuncunun yaptığı hareket, taraftarların ilgisini çekti.

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik skorla galibiyete uzandı. Kanarya'nın kaptanı Milan Skriniar, derbinin ardından Beşiktaşlı Vaclac Cerny'ye göndermede bulundu.

KADIKÖY'DEN SONRA MİSİLLEME

Rangers forması giydiği dönemde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Cerny, golünün ardından ağlama işareti yapmıştı. Skriniar da derbinin ardından Cerny'ye göndermede bulundu ve aynı ağlama işaretini yaptı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın derbinin ardından bu göndermesi özellikle sosyal medyada taraftarlar tarafından çok sayıda paylaşıldı.