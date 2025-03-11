2021'de Microsoft, Skype'ı daha çok profesyonel iş dünyasına hitap eden bir araç olarak konumlandırmayı hedeflemiş ve bu doğrultuda Microsoft Teams'i ön plana çıkarmıştı. Peki, Skype gerçekten kapanacak mı ve eğer kapanacaksa, ne zaman?

Microsoft, görüntülü ve sesli konuşma platformu Skype'ın Mayıs 2025'te kapanacağını açıkladı. Şirket, bu kararı, "Tüketici ihtiyaçlarına daha hızlı uyum sağlamak ve Microsoft Teams'e (ücretsiz) odaklanmak amacıyla Skype'ı Mayıs 2025'te kullanımdan kaldıracağız" şeklinde duyurdu.

Skype’ın X hesabında yapılan açıklamada, “Önümüzdeki günlerde tüm sohbetleriniz ve kişilerinize ulaşmak için Skype hesabınızla Microsoft Teams Free’de oturum açabilirsiniz” ifadesi yer aldı. Açıklamaya göre, Teams kullanıcıları, Skype'taki arama, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin çoğuna erişebilecek. Ayrıca, platformda toplantı düzenleme, takvim yönetimi ve topluluklar oluşturup katılma gibi özellikler de ücretsiz olarak sunulacak. Microsoft, Skype'ı 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın almıştı.