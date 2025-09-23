Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Jose Mourinho, çok tartışmalı bir sürecin ardından Portekiz devi Benfica ile sözleşme imzalamıştı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki görevine Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra son verilmiş, Portekizli teknik adam Benfica'ya imza atmıştı. Fenerbahçe'ye gitmesini hata olarak değerlendiren ve sarı-lacivertlileri 'kültürel seviyesinin altında' olmakla itham eden Mourinho "Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde teknik direktörlük yapmak. Kariyerim zengindi, farklı ülkelerde teknik direktörlük yaptım, yanlış bir karar verdim ama pişman değilim. Ancak neyi iyi neyi kötü yaptığımızın farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar elimden gelenin en iyisini yaptım. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek." ifadelerini kullanmıştı.

SNEIJDER'DEN YORUM GELDİ

Inter'de Mourinho ile birlikte çalışan ve Galatasaray'da forma giydiği dönem sarı-kırmızılıların efsanelerinden biri haline gelen Wesley Sneijder, Mourinho'nun sözlerini değerlendirdi.

De Telegraaf'ın haberine göre Ardından Mourinho'nun, Benfica'daki ilk basın toplantısında Fenerbahçe hakkında kullandığı sözleri değerlendiren Sneijder, Portekizli hocanın kullandığı ifadeleri doğru bulmadığını söyledi.

Wesley Sneijder, Mourinho'nun yeni görevi için "O adamı seviyorum ve hala onunla özel bir bağım var. Ona en iyisini diliyorum. Birlikte güzel zamanlar geçirdik. Çok kısa sürdü ama sanki yıllarca birlikte çalışmışız gibi geliyor. Böyle bir şey söylemesi akıllıca değil. Bunu önceden de biliyordu. Böyle bir şey söylememeliydi. Özellikle Türkiye'de bunu hoş karşılamazlar. Bu çok yazık.” açıklamasında bulundu.