Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Şaban K. (70) ile Emine K. (68) çiftinin yaşadığı eve giden komşuları, çiftin kapıyı açmaması üzerine durumu çocuklarına bildirdi. Oğulları, eve girip anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri değerlendirilen çift, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.