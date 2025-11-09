Milletvekili Suiçmez, 5 Kasım’da Trabzon Limanı’ndan yola çıkan ve Soçi limanına ulaşamayan geminin, güvenlik kontrolü yapılmasına rağmen limana alınmadığını belirterek, geminin 20 yolcu ve 26 kişilik mürettebatla Trabzon’a geri döndüğünü ifade etti.

Suiçmez, “Trabzon’la Soçi arasında turizm ve ticaret seferleri başlamıştı. Ancak gemi üç gün boyunca Soçi açıklarında bekletildi. Bomba aramaları yapıldı, gerekli izinler alınmasına rağmen limana girişine izin verilmedi. Bugün gemi Trabzon Limanı’na geri dönmek zorunda kaldı. Biz şimdi ilgili bakanlıklardan bu engellemeye dair açıklama bekliyoruz” dedi.

Milletvekili, “Turizme katkı sağlayacak bu sefer niye engellenmiştir? Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıkları üç gün boyunca neden çözüm üretememiştir? Gemide sadece Rus yolcular vardı ve herhangi bir araç taşımamıştır. Acaba Rus gemilerine de aynı muameleyi burada uygulayacak mıyız?” diye sordu.

Suiçmez, kamuoyunda oluşan soruların bir an önce ilgili bakanlıklar tarafından yanıtlanmasını talep etti.