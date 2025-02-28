Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğundan şüphelendiği bir pikabı takibe aldı.
Ekipler, peşine düştükleri aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği araçtaki elektrikli şofbeni inceleyen ekipler, içerisinde 806 uyuşturucu hap buldu.
Bunun üzerine sürücü Uğur E. (35) ve yanındaki Fevzi E. (20) gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.