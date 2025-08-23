Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle ihracat ürünlerinin gümrükten dönmesine yol açan kimyasal pestisit kalıntısı sorununa karşı yeni bir adım atıyor.

Bloomberg'te yer alan habere göre, son zamanlar artan pestisit tehlikesi Avrupa'ya gönderilen ürünlerde tespit edilmesi üzerine Türkiye'ye geri gönderildi. Bakanlık, zirai ilaç kullanımını denetim altına almak amacıyla “B-Reçete” (Bitki Reçetesi) uygulamasını hayata geçireceğini duyurdu.

Yeni sistemle birlikte, üreticilerin zirai ilaçları bayilerden sınırsız şekilde almasının önüne geçilecek. Hangi bitkiye, hangi alanda, hangi dozda bitki koruma ürünü kullanılacağı önceden belirlenecek ve reçeteye bağlanacak. Böylece ihtiyacın üzerinde ilaç kullanımının engellenmesi, gıda güvenliğinin artırılması ve çevre ile insan sağlığının korunması hedefleniyor.

UYGULAMA PİLOT OLARAK BAŞLAYACAK

Bakanlık, B-Reçete sistemine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Uygulama önce pilot bölgelerde başlatılacak, ardından gelecek yıl tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.

Yeni sistem, bitki koruma ürünlerinin reçetelenmesinden satışına, tarlada uygulanmasından hasat sürecine kadar tüm aşamaları kapsayacak. Böylece hem üretici hem de kullanılan ilaç miktarı kayıt altına alınacak, denetim süreci güçlendirilecek.