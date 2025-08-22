Tuz tüketimine dair yapılan yeni bir araştırmadan, sağlık açısından yeni detayları da ortaya çıkardı. Beyin iltihabına yol açtığı ortaya çıkan tuzun, tansiyonu bu neden yükseltiyormuş.

Yüksek tansiyonun nedeni her ne kadar böbreklerden kaynaklandığı söylense de aslında beyinle alakalı olduğu ortaya çıktı. Bu bulgu bazı tansiyon türlerinin böbrekten kaynaklı tedavilere yanıt vermediğini de açıkladı.

Yapılan araştırmayla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Masha Prager-Khoutorsky, beyindeki hipertansiyonun rolünün bugüne kadar büyük ölçüde göz ardı edildiğini belirtti. Bunun nedeni ise beyni incelemenin daha zor. Dr. Masha, yeni tekniklerle bu değişimi doğrudan gözlemleyebildiklerini ekledi.

Çalışmada, insanlardaki beslenme alışkanlıkları sıçanlar üzerinde denendi. Ve sıçanlara yüzde 2 oranında tuz diyeti uyguladı. Ve araştırmacılar, aşırı tuzun beynin belirli bir bölgesinde bağışıklık hücrelerini aktive ettiğini keşfetti. Bu durumun ise iltihaplanmaya ve vazopressin hormonunun salınımında artışa neden oldu belirlendi.

VAZOPRESSİN NEDİR?

Vazopressin; böbrek fonksiyonları, tuz dengesi ve kan basıncının düzenlenmesinde kilit bir rol oynuyor. Hormonun artışı, sıçanların kan basıncında yükselmeye neden oldu. Bu durum, yüksek tansiyonun kaynağının beyin olabileceğini düşündürüyor.

Bilim insanları yine yüksek tansiyonun diğer türlerinin de benzer mekanizmalarla gelişip gelişmediğini araştırmayı hedefliyor.