YouTube üzerinden yayınlanan ve mizah içerikli programlarında yer verdikleri bir şaka nedeniyle ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklanarak haklarında 4,5 yıl hapis istenen Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün ikinci duruşmasında karar çıktı.



7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI



Mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, tahliyelerine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Soydemir ve Akgündüz tahliye olacak.







